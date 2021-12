Pedro Rodrigues é candidato a presidente da mesa do congresso do PSD

Pedro Rodrigues, deputado do PSD que pediu ainda esta semana, numa carta aberta, a Rui Rio que descarte a possibilidade de vir a aprovar orçamentos do PS numa próxima legislatura, será candidato a presidente de mesa do congresso nacional do PSD, que arranca esta sexta-feira em Santa Maria da Feira.

Numa mensagem enviada à comunicação social, o deputado diz tomar esta decisão por crer na “vitalidade” e “força da pluralidade” do PSD.

O congresso “é o primeiro momento de afirmação de um projeto liderado pelo PSD que responda às verdadeiras necessidades das famílias, dos jovens, dos idosos, dos empresários, e lhes ofereça um caminho estável, seguro e de crescimento”.

Em declarações à Renascença esta sexta-feira, Pedro Rodrigues defendeu que, na corrida às legislativas de 2022, que o PSD tem a responsabilidade de apresentar um projeto alternativo ao do PS e “deve fazê-lo sem ambiguidades”.

“Sem ambiguidades significa dizer que o PSD tal como liderou as últimas grandes reformas em Portugal, nos últimos 40 anos, quer ganhar as próximas eleições para liderar uma alternativa reformista”, disse.

No entender do social-democrata, a ideia de o PSD ser alternativa “não é compaginável com a posição ambígua de que o PSD pode eventualmente viabilizar governos ou orçamentos do PS.”