​Moção de estratégia de Rui Rio defende "nova maioria sem linhas vermelhas”

É no último parágrafo da moção de estratégia que Rui Rio define como quer construir uma maioria para governar Portugal. O líder do PSD diz que o partido está em condições de chegar ao Governo com uma liderança “responsável, credível e mobilizadora”.



Por isso, Rui Rio defende que é preciso construir uma nova maioria “sem linhas vermelhas, assente no diálogo e no compromisso, à esquerda ou à direita, cujo único limite será a da moderação, do respeito pelas instituições constitucionais e a do superior interesse nacional”, lê-se na moção de estratégia, sem que haja qualquer referência a partidos.

A moção de 18 páginas reúne os contributos de outros documentos com que Rui Rio se apresentou aos militantes, mas o líder do PSD garante que não apresenta uma nova estratégia, mas antes uma estratégia renovada “que atualize as grandes linhas definidas e prosseguidas nos últimos quatro anos”.

Rui Rio elenca vários desafios que o país terá que ultrapassar, sendo o primeiro o da economia. O candidato à liderança do PSD entende que “a economia portuguesa perdeu competitividade e está a ser ultrapassada pelas economias dos países europeus de adesão mais recente à UE”.

O segundo desafio é o da demografia e, por isso, a aposta deve ser numa mudança de “políticas de maternidade e de infância, de forma a apoiar as famílias”.

Há ainda outros desafios como a valorização dos recursos naturais e o combate às alterações climáticas ou a degradação dos serviços públicos a começar pelo Serviço Nacional de Saúde. É defendida ainda uma reforma na Justiça, mas também na habitação e nas infraestruturas.