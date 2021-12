Luís Montenegro: “Período de recato acabou”

Luís Montenegro parece estar de volta à vida política ativa do PSD. Em declarações à Renascença, antes do arranque do 39.º Congresso Nacional do PSD, o antigo líder parlamentar social-democrata afirmou: “Esse período [de recato] acabou, não vejo necessidade de ele se prolongar.”

Questionado sobre o porquê do recato nos últimos dois anos, disse: “Entendi que esse recato favorecia a unidade interna, anunciei que, na minha última intervenção no congresso do PSD, que era preciso erradicar do PSD fenómenos de crispação muito acentuados, fenómenos de quase ódios pessoais. Eu não gosto de um PSD tribal.”

Este fim de semana, vão a votos vários órgãos internos do partido: Conselho Nacional, Comissão Política Nacional, Comissão Permanente Nacional, Conselho de Jurisdição Nacional e Comissão Nacional de Auditoria Financeira.

Montenegro irá apoiar a lista de Paulo Calado, presidente da câmara do Funchal, na corrida ao Conselho Nacional, mas não integrará nenhum órgão.