​David Justino: “Esquecer divergências e unir o PSD em torno da estratégia de Rui Rio”

“O PSD tem um líder e uma estratégia legitimados, e o que há a fazer é unir as pessoas em torno dessa estratégia com o objetivo de ganhar as próximas eleições legislativas”. A frase é de David Justino, vice-presidente do PSD, e é esta a mensagem que a direção do partido leva para o 39.º Congresso do PSD que arranca esta sexta-feira, em Santa Maria da Feira.

Com eleições legislativas marcadas já para 30 de janeiro de 2022, a direção de Rui Rio espera escutar algumas críticas de militantes descontentes, mas acredita que o partido vai sair unido em torno da moção de estratégia apresentada por Rui Rio, porque o objetivo é ganhar as eleições legislativas. “Eu julgo que da parte dos delegados ao congresso vai haver uma grande maioria que se vai rever na estratégia de Rio, é isso é positivo”, diz David Justino à Renascença. O “vice” de Rui Rio acrescenta que “não é uma unidade ficcional, mas é uma unidade em, torno de um objetivo que é ganhar as próximas eleições legislativas e formar Governo”.

A direção do PSD acredita que este propósito vai mobilizar as pessoas e “fazer esquecer pequenas divergências”, sublinha. A aproximação das eleições pode moderar o tom dos discursos, mas a divisão do partido nas diretas de 27 de novembro, em que Rui Rio derrotou Paulo Rangel com 52,4% dos votos, e a exclusão das listas de deputados de muitos apoiantes do eurodeputado e de presidentes de distritais do PSD, podem levar alguns delegados a mostrar o seu descontentamento em Santa Maria da Feira. Apesar de muitos terem falado em “limpeza étnica ou purga”, David Justino recusa liminarmente esses termos. Nesta entrevista à Renascença, o vice-presidente do PSD diz que o princípio foi o da renovação dos deputados para ter um grupo parlamentar “mais coeso, competente e mais qualificado”. Já no que toca ao surgimento de listas para os órgãos do partido, como o Conselho Nacional ou o Conselho de Jurisdição, David Justino refere que “é natural que surjam essas listas de diferentes sensibilidades, mas o que é importante é cerrar fileiras em torno da estratégia do líder”, conclui o vice-presidente do PSD. Programa eleitoral revisto com prioridade à economia A direção do PSD quer que este congresso, que começa esta sexta-feira Santa Maria da Feira, seja mais um passo para demonstrar ao país que pode confiar no PSD para ser alternativa ao partido socialista e para encontrar uma solução de estabilidade. “Temos uma solução diferente ao PS e não é só uma alternativa de pessoas, é também de projeto e de propósito e o congresso tem de mostrar aos possíveis eleitores do PSD essa imagem de que existe um caminho que está a ser traçado e que não nos vamos afastar dele” refere David Justino.