PSD. ​Pedro Roseta é o cabeça-de-lista de Rio ao conselho nacional

Na véspera do congresso do PSD, o presidente Rui Rio divulgou os nomes escolhidos para cabeças de lista aos órgãos nacionais do partido.



Nuno Morais Sarmento, que vai sair da Comissão Política por razões pessoais, é o indicado do reeleito líder do partido para ser o candidato à presidência do Conselho de Jurisdição Nacional.

Paulo Mota Pinto volta a ser o escolhido para a presidência da mesa do Congresso.

Para a lista ao Conselho Nacional, que há dois anos era liderada por Paulo Rangel, o líder do partido escolheu Pedro Roseta, histórico militante e fundador do PSD, que foi também presidente do grupo parlamentar do PSD durante o Governo da Aliança Democrática liderada por Sá Carneiro.

Rui Morais, economista, vice-presidente do PSD de Braga e presidente da empresa Intermunicipal Braval, é o candidato à presidência da Comissão Nacional de Auditoria Financeira.

Para a secretaria-geral do partido, Rui Rio aposta na continuidade e José Silvano vai manter-se no cargo.

No congresso do PSD e segundo os estatutos do partido, os delegados podem apresentar listas alternativas à do líder a todos os órgãos, exceto para a Comissão Política Nacional que é da exclusiva competência do líder eleito em diretas.

O 39.º congresso do PSD começa na sexta-feira, em Santa Maria da Feira. Vai consagrar Rui Rui, que venceu Paulo Rangel nas eleições diretas.