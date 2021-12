Governo aprova reforço de plano que prevê apoios à contratação de 30 mil pessoas

O Governo aprovou hoje o reforço do Plano Nacional de Implementação de uma Garantia Jovem que contempla a criação de um novo apoio à contratação, cujo valor pode ser majorado, prevendo-se que possa abranger 30 mil pessoas.

O incentivo à contratação será pago diretamente às empresas, segundo referiu a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no final do Conselho de Ministros, adiantando que o mesmo varia entre os 5.000 e os 9.500 euros.

"Será uma medida de apoio direto às empresas que contratem trabalhadores com contrato permanente", havendo o objetivo de chegar "a cerca de 30 mil pessoas com um apoio que varia entre os 5 mil euros e os 9.500 euros que é majorado em função de alguns critérios", disse a ministra.

Entre os critérios que podem dar origem a uma majoração do valor do apoio, Ana Mendes Godinho apontou situações em que em causa esteja a contratação de jovens até aos 35 anos de idade, a contratação de pessoas para trabalhar no interior do país ou em situações em que o salário oferecido supere os dois salários mínimos nacionais, ou seja, supere os 1.410 euros.