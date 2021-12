Governo alarga Estatuto do Cuidador Informal a todo o país

O Estatuto do Cuidador Informal vai ser alargado a todo o país, anunciou esta quinta-feira a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.



A medida recebeu luz verde no Conselho de Ministros, que decorreu no Palácio da Ajuda.



O Estatuto do Cuidador Informal estava atualmente em vigor em 30 concelhos-piloto e vai ser alargado aos restantes municípios do país.



A ministra da Segurança Social adianta que vão ser introduzidas "algumas alterações que resultam pela avaliação feita pela comissão de acompanhamento".

Entre as novidades no estatuto estão, por exemplo, "a simplificação do processo de reconhecimento do cuidador informal" ou permitir que a pessoa cuidada possa frequentar um estabelecimento de ensino, a tempo parcial, ou de um centro de dia.

“Prevê-se também o alargamento do descanso do cuidador à Rede de Cuidados Continuados em Saúde Mental, procurando ser mais um complemento nesta resposta, e também uma majoração do subsídio do valor das contribuições no âmbito do Seguro Social Voluntário para apoiar os cuidadores que estejam nesta situação”, adiantou a ministra.



Ana Mendes Godinho falava no final do Conselho de Ministros que esta quinta-feira aprovou diversos diplomas centrados no combate às desigualdades.



[em atualização]