Miguel Pinto Luz deverá encabeçar lista para o Conselho Nacional do PSD

Miguel Pinto Luz deverá apresentar uma lista para o Conselho Nacional do PSD, que contará com pessoas que integraram a equipa de Paulo Rangel na corrida das diretas e elementos da lista de 2018 de Bruno Vitorino, presidente da distrital de Setúbal, apurou a Renascença junto de fontes do partido.

A Renascença questionou Miguel Pinto Luz sobre essa possibilidade. O social-democrata disse estar ainda “a fazer contactos” e adiantou apenas que amanhã, quinta-feira, irá “tomar uma posição”.

Luís Montenegro é outro dos nomes falados nos corredores do PSD que deverá avançar com uma lista ao Conselho Nacional, assim como a deputada Catarina Rocha Ferreira, social-democrata próxima de Rui Rio.

O congresso do PSD arranca sexta-feira em Santa Maria da Feira, menos de uma semana depois da aprovação das listas para as eleições legislativas. Os ânimos dentro do partido ainda estão agitados, dado que Rio contrariou vários dos nomes sugeridos das distritais e excluiu quem esteve ao lado de Paulo Rangel nas diretas.

Em Castelo Branco, três dos oito nomes apontados por Rio renunciaram já esta semana, devido à forma como foi conduzido o processo de feitura de listas. A Renascença sabe que os três nomes, entretanto, já foram substituídos pela direção nacional do PSD, mas não foram comunicados à direção distrital.