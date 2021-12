CDS-PP. Ribeiro e Castro número dois por Lisboa em lista encabeçada por Rodrigues dos Santos

Em Setúbal, a cabeça de lista será a porta-voz do CDS, Cecília Anacoreta Correia, seguida do gestor e vice-provedor da Santa Casa Misericórdia de Setúbal, Paulo Santos, e da jurista e empresária Rita Serra Lopes.

Por Leiria, o cabeça de lista será António Galvão Lucas, gestor de empresas na área da comunicação e publicidade e coordenador do Gabinete de Estudos do CDS-PP.

No Porto, a advogada Filipa Correia Pinto é a cabeça de lista, seguida do empresário Fernando Barbosa e pelo professor universitário Pedro Vilas Boas Tavares.

Em Aveiro, lista que em 2019 foi encabeçada pelo deputado João Almeida, o cabeça de lista às eleições legislativas de janeiro proposto pela direção é António Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, como “número dois” o presidente da Câmara de Vale de Cambra, José Pinheiro, em terceiro lugar a vereadora do CDS-PP no município de Vagos, Maria do Céu Marques, e em quarto o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo.

O vice-presidente António Carlos Monteiro, que em 2019 foi segundo na lista por Aveiro, vai em quinto lugar.

Pelo círculo eleitoral europeu, a escolha recai sobre Francisca Sampaio, licenciada em Ciência Politica e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa. Filha do embaixador Luís de Almeida Sampaio, a candidata trabalha na NATO desde 2019, em Bruxelas.

Pelo círculo Fora da Europa, o candidato será Rahim Ahmad, que foi membro do Conselho Diretivo do Sporting.