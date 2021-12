​CDS escolhe independentes para cabeças de lista no Alentejo

A direção nacional do CDS-PP escolheu três independentes para encabeçar as listas de candidatos às eleições legislativas de janeiro nos círculos eleitorais do Alentejo, apurou a Renascença.



Ana Costa Freitas, reitora da Universidade de Évora é a escolhida por Francisco Rodrigues dos Santos para encabeçar a lista por este distrito, o independente e presidente da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo Francisco Palma é indicado para encabeçar a lista por Beja e o empresário e ex-jornalista Bruno Batista encabeça a lista dos centristas por Portalegre.

Os três nomes fazem parte da lista de candidatos a deputados às eleições legislativas de janeiro que o líder do partido leva a votação ao Conselho Nacional (CN) dos centristas, que se reúne esta quarta-feira à noite, numa reunião convocada com carácter de urgência e com início para as 21h00.

Manuel Monteiro rejeita integrar lista de deputados

A reunião do principal órgão de direção centrista entre congressos irá decorrer por videoconferência e, mais uma vez, não vai contar com a presença de Nuno Melo. Através da rede social Facebook, o eurodeputado explicou a ausência pondo em causa a legitimidade da convocatória considerando que o CN "tem vindo a reunir com violação de regras regimentais e legais e inaceitável parcialidade na condução dos trabalhos".

Os nomes agora divulgados surgem depois da recusa de Manuel Monteiro para integrar a lista de candidatos a deputados, após convite de Francisco Rodrigues dos Santos, para encabeçar o Porto ou Braga, com o antigo presidente do CDS-PP a argumentar à CNN Portugal que não quer “ficar confinado numa candidatura”.

As lista dos candidatos às eleições legislativas de janeiro têm de ser entregues até à próxima segunda-feira, dia 20, nos tribunais de cada círculo e compete à comissão executiva do CDS, o órgão de direção restrita do partido, a propor os cabeças de lista nos 18 círculos eleitorais do continente, depois de ouvidas as distritais.