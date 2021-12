Socialista Horácio Vale César morre aos 71 anos

Horácio Vale César faleceu esta terça-feira, aos 71 anos, após uma luta desde o verão deste ano contra uma doença prolongada a que não resistiu. Era irmão de Carlos César, ex-presidente do governo regional dos Açores e trabalhou durante vários anos como assessor do grupo parlamentar do PS para a área da defesa.



Natural de Ponta Delgada, na ilha açoriana de São Miguel, teve o pelouro da comunicação política e a função de porta-voz de Jaime Gama no ministério dos Negócios Estrangeiros, nos IX e X Governos Constitucionais. Foi depois adjunto do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, entre maio e outubro de 1999, e do Ministro de Estado, entre outubro de 1999 e dezembro de 2001.

Exerceu ainda funções como assessor de João Soares no ministério da Cultura, estando neste momento aposentado e a viver na sua casa de Lisboa.

Horácio Vale César era jornalista de profissão, tendo trabalhado na imprensa escrita e passado pela Rádio Comercial e chegou a ser professor do ensino secundário, público e particular. Nos Açores, participou nos trabalhos preparatórios e foi subscritor da Declaração de Ponta Delgada, o documento político de 1969 que foi o modelo do Programa do Movimento das Forças Armadas (MFA) de 25 de abril de 1974.