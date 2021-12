PS. Aprovadas as listas de candidatos para as legislativas de janeiro

Estão aprovadas as listas de candidatos do PS para as eleições legislativas de janeiro, com 83% de votos favoráveis.

Entre os membros da Comissão Política Nacional do PS, 14% votaram contra e 3% optaram pela abstenção.



Há vários ministros como cabeças de lista, como Pedro Nuno Santos, Marta temido, Ana Mendes Godinho, Augusto Santos Silva e Tiago Brandão Rodrigues.

Já o ministro da Defesa aparece em número dois por Setúbal, enquanto o secretário de Estado João Galamba desce um lugar, aparece em 11.º na lista pelo círculo de Lisboa.