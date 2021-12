Manuel Pinho detido? Marcelo "não comenta atuações concretas da justiça", limita-se a observar

Questionado sobre o processo que envolve João Rendeiro, no final da sessão de apresentação do livro “Era uma vez Jorge Sampaio”, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar e referiu apenas que a Justiça “está a atuar”.

“Se a Justiça está a atuar, os portugueses não têm razão para se queixar da falta de atuação da Justiça. Como é que ela atua, isso não posso considerar com um tema sobre o qual o Presidente possa opinar”, disse.

Também esta terça-feira, o antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, ficou detido após comparecer no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para interrogatório no âmbito do caso EDP, uma decisão que foi criticada pelo advogado, Ricardo Sá Fernandes, que a considerou um “grave abuso de poder”.

Questionado sobre estas declarações, o chefe de Estado, disse que “não pode comentar as atuações concretas da Justiça" e que "apenas ir observando e respeitando as suas atuações ao longo do tempo".