Manuel Pinho detido? Marcelo "não comenta atuações concretas da justiça", limita-se a observar

O Presidente da República considera que os portugueses não têm razão de queixa quanto à atuação da justiça em Portugal.

Questionado esta terça-feira pelos jornalistas sobre a investigação do Ministério Público ao ex-ministro Manuel Pinho, Marcelo Rebelo de Sousa diz não se pronunciar “sobre casos concretos”, embora reconheça que “os portugueses têm-se queixado muitas vezes de que a justiça não atua”.

Marcelo lembra que a justiça “é um poder independente e o Presidente da República não pode comentar as atuações concretas da justiça, apenas ir observando e respeitando as suas atuações ao longo do tempo”.