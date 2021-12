Manuel Pizarro diz que Rui Rio ficou "zangado" por PJ deter João Rendeiro

O presidente da Federação Distrital do Porto do PS, Manuel Pizarro, criticou este domingo a reação de Rui Rio à detenção de João Rendeiro, considerando que o líder social-democrata ficou "zangado" com o sucesso da Polícia Judiciária (PJ).

Na intervenção na sessão de abertura do Fórum Nacional Confie no Futuro, promovido pelo PS e que está a decorrer no edifício da Alfândega do Porto, Manuel Pizarro respondeu ao comentário do líder da oposição publicado este domingo no Twitter.

Nessa publicação, Rui Rio sugeriu que a realização de eleições legislativas em 30 de janeiro influenciou a detenção do ex-banqueiro João Rendeiro, no sábado, na África do Sul.

"O diretor da PJ deu uma conferência de imprensa de manhã. Depois esteve na RTP às 13h, na CMTV às 17h, na CNN às 19h e, exibindo o seu dom da ubiquidade, conseguiu estar às 20h, ao mesmo tempo, na SIC e na TVI. Pelos vistos, o azar de João Rendeiro foi haver eleições em janeiro", escreveu Rio.

Falando para as centenas de participantes no fórum, Manuel Pizarro considerou que Rui Rio ficou "zangado" pela Polícia Judiciária ter "conseguido deter João Rendeiro", situação que, assinalou, rivaliza com o sentimento dos socialistas "felizes e contentes por a PJ ter posto a mão num criminoso".

"Parabéns à PJ por mostrar que em Portugal o Estado de direito está vivo e funciona", acrescentou o dirigente socialista.