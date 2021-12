Cotrim Figueiredo. “Seremos um dia poder em Portugal”

Para já está definido o objetivo de conseguir 4,5 % de votos a nível nacional e a eleição de 5 deputados. Cotrim Figueiredo desafiou os outros partidos a fazerem o mesmo. Quanto a acordos eleitorais, o líder da Iniciativa Liberal garantiu que “não haverá acordos com o PS, com o PCP, BE e CHEGA, nem viabilizaremos qualquer solução de bloco central” referiu.

“Seremos um dia poder em Portugal”. É o desejo de João Cotrim Figueiredo no discurso de apresentação da moção de estratégia global, mas não a qualquer preço: “Não temos pressa, não tomaremos atalhos, não trocaremos convicções por cargos”, esclarece, o líder da Iniciativa Liberal (IL), na VI Convenção do partido, este sábado.

A VI convenção do partido vai durar, pela primeira vez, dois dias, e tem 700 membros de forma presencial e mais 400 seguem os trabalhos online. O partido cresceu em número de membros, mas Joao Cotrim Figueiredo avisa que a IL é diferente.

“Não somos como os outros partidos no caciquismo e se alguém se juntar à IL para achar que vai ter um tacho, desengane-se, se acha que há jobs for the boys, ou for the girls desengane-se” alertou o líder da IL.

Apesar do programa eleitoral não ser discutido nesta convenção, Joao Cotrim Figueiredo adiantou algumas das propostas que vão fazer parte do programa. Descentralização, reforma do Estado, da Segurança Social e do sistema eleitoral.

A Iniciativa Liberal quer ainda fazer uma reforma no Sistema Nacional de Saúde para “ que deixe de ser um sistema de acesso universal a listas de espera para ser um sistema de acesso universal a cuidados de saúde” referiu Cotrim Figueiredo.