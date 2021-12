Cotrim Figueiredo: "A 30 de janeiro há duas escolhas: o socialismo ou o liberalismo"

O azul preenche o palco da convenção da Iniciativa Liberal onde se destaca a vermelho a palavra “Preparados”. No discurso de abertura da Convençã da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, que vai ser reeleito para um novo mandato, assumiu que nas próximas eleições legislativas só há duas opções, e que o voto útil é na Iniciativa Liberal.

“Queremos vencer esta dicotomia, há uma escolha clara a 30 de janeiro, de um lado o socialismo, do outro o liberalismo” referiu o líder do partido.

João Cotrim Figueiredo está convencido que a IL vai fazer a diferença quer esteja no poder, quer esteja na oposição, continuando o escrutínio “porque nós não queremos que o Partido Socialista se torne cada vez mais hegemónico no estado e no sistema político”.

Líder há dois anos, Joao Cotrim figueiredo fez o balanço positivo deste mandato. O partido cresceu em número de membros e só “desde as eleições autárquicas há mais 20% de membros”. A IL , defendeu, deixou de ser o partido do Twitter e marcou a agenda política.

Cotrim Figueiredo deu exemplos, como a taxa única de IRS, a carta dos direitos digitais, e o cartão do adepto, algumas das matérias que a Iniciativa Liberal defendeu no Parlamento.