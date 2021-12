Falta de independência judicial? Portugal "não tem" esse problema, assegura ministra da Justiça

A ministra da Justiça defendeu esta setxa-feira que a falta de autonomia do Ministério Público face ao poder executivo “é um problema que Portugal não tem” e que a pandemia provou a importância do Estado de Direito para garantir direitos.

No encerramento da conferência “Estado de Direito na Europa”, organizada pela MEDEL – Magistrados Europeus pela Democracia e as Liberdades, que decorreu na quinta-feira e hoje na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, e ao longo da qual muito se discutiu os recuos na independência judicial e do Ministério Público face ao poder político em Estados como a Polónia e a Hungria, a ministra Francisca van Dunem defendeu que essa falta de autonomia “é um problema que Portugal não tem”.

Francisca Van Dunem ligou o Estado de Direito à salvaguarda dos direitos fundamentais, recordou que o Tratado da União Europeia consagra o Estado de Direito como um “valor fundamental” da União, inseparável da democracia e dos direitos fundamentais que “só podem ser garantidos se for assegurada uma proteção judicial efetiva, se o princípio da igualdade for respeitado, se existir liberdade de expressão e debate informado, com meios de comunicação social independentes e responsáveis, e uma sociedade civil ativa”.

“Os tempos em que vivemos interpelam-nos a reafirmar a importância do Estado de Direito”, disse a ministra, sublinhando o impacto na pandemia de covid-19 no “agravar das desigualdades” ou crescimento nos discursos de ódio, xenofobia e discriminação, “associados às questões da migração, das minorias, da segurança e da criminalidade”.

Van Dunem referiu que no caso português pela primeira vez em democracia foi preciso acionar o estado de emergência por um período “infelizmente, muito longo”, durante o qual foram tomadas “decisões muito difíceis” de restrição de direitos, liberdades e garantias, atribuindo aos tribunais “um papel essencial como garantes da Constituição e dos direitos fundamentais” nesse período.