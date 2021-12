Offshores nos media. BE fala de desigualdade entre ricos e pobres também nas capas dos jornais

A coordenadora do Bloco de Esquerda considera que não há apenas um problema da justiça para ricos e pobres, mas também nas capas dos jornais, numa alusão a empresários da comunicação social que recorreram a “offshores”.

Catarina Martins deixou esta nota no final de um discurso numa sessão sobre combate à corrupção, na Casa do Alentejo, em Lisboa, depois de falar nas tentativas de furto em supermercados que chegaram a capas de jornais em 2012 – uma dessas tentativas envolvendo seis chocolates no valor total de 14 euros.

“Em 2021, não chegou à capa de nenhum jornal o caso dos donos de grupos de comunicação social - Observador e Correio da Manhã - que foram denunciados pelo seu recurso a ‘offshores’ no Pandora Papers. Afinal, a justiça para pobres e ricos não é só um problema da Justiça”, declarou a líder bloquista.

Na abertura da sessão, a eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias defendeu que em Portugal têm de ser apresentadas propostas que garantam o combate efetivo aos crimes financeiros e económicos e aos paraísos fiscais.

“Caso contrário, estaremos no país dos Rendeiros. O país dos Rendeiros só consegue manter-se escondido fora do país, porque existem empresas ‘offshore’. No país dos Rendeiros, o crime compensa se for crime económico, se for crime financeiro. Temos de combatê-lo”, insistiu a ex-candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda.