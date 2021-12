CDS acusa PSD de estar "mais próximo de António Costa do que de Sá Carneiro"

O líder do CDS-PP diz que Rui Rio optou por ficar “mais próximo de António Costa do que de Sá Carneiro” ao recusar uma coligação com os centristas para as eleições de 30 de janeiro.

“Podendo escolher a Aliança Democrática, recusou-a”, constatou Francisco Rodrigues dos Santos através de uma publicação no Facebook.

Consumada a decisão do PSD de avançar sozinho para as legislativas o líder centrista quebrou o silêncio, saudou a "clarificação" e disse respeitar a "estratégia", mas lamentou que o PSD tenha decidido estar "mais próximo de António Costa do que de Sá Carneiro".