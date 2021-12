Rui Rio não será cabeça de lista às legislativas. Ricardo Baptista é aposta em Lisboa

O presidente do PSD, Rui Rio, já escolheu os cabeças de lista para as eleições legislativas de 30 de janeiro. A deputada Sofia Matos é a aposta pelo Porto e o deputado e médico Ricardo Baptista Leite para Lisboa.

Rui Rio não é o primeiro candidato em qualquer distrito, indica o PSD em comunicado, e ocupará o segundo lugar no distrito do Porto.

A divulgação dos nomes dos cabeças de lista para as eleições legislativas de 30 de janeiro, uma competência do presidente do partido, antecede a reunião da Comissão Política Nacional e do Conselho Nacional, marcado para esta terça-feira, em Évora.



Além de Lisboa e Porto, a direção de Rui Rio anunciou os cabeças de listas pelos restantes distritos.

O antigo presidente da Câmara de Valença Jorge Mendes será o cabeça de lista por Viana do Castelo, o deputado André Coelho Lima vai liderar a lista por Braga, Artur Soveral de Andrade por Vila Real, Adão Silva por Bragança, António Topa Gomes por Aveiro, Gustavo Duarte pela Guarda, Cláudia André por Castelo Branco e Hugo Carvalho por Viseu.



[em atualização]