Rui Rio não será cabeça de lista às legislativas. Ricardo Baptista é aposta em Lisboa

A deputada Sofia Matos será cabeça de lista do PSD pelo Porto e o deputado e médico Ricardo Baptista Leite por Lisboa, de acordo com as escolhas do presidente social-democrata, Rui Rio, foi hoje anunciado em comunicado.

A divulgação dos nomes dos cabeças de lista para as eleições legislativas de 30 de janeiro, uma competência do presidente do partido, que volta a não ser primeiro candidato em qualquer distrito, antecede a reunião da Comissão Política Nacional e do Conselho Nacional, hoje em Évora.

