Rio diz que há "clarificações", mas recusa limpeza nas listas de deputados

O presidente do PSD, Rui Rio, admitiu esta terça-feira que existiram algumas "clarificações" na lista de candidatos a deputados, mas recusou que tenha havido uma "limpeza étnica", considerando que continuam a conviver "muitas etnias" na proposta da direção.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião da Comissão Política Nacional e antes do Conselho Nacional, que irá votar a proposta de listas, Rio considerou que deu "alguns sinais de unidade, mas ao mesmo tempo de renovação".

"Fizemos um esforço de renovação particularmente em deputados que possam estar há muitos anos no parlamento", afirmou, embora escusando-a a adiantar exemplos, dizendo que "as listas estão a ser finalizadas".

Quanto aos sinais de unidade, Rio considerou que foi tentado "um equilíbrio" com as propostas feitas pelas comissões políticas distritais e concelhias.

"Não entrarmos numa situação em que só olhamos para aqueles que estavam do meu lado e correndo com os que estavam do outro", afirmou, numa referência às recentes eleições diretas em que derrotou o eurodeputado Paulo Rangel.

Questionado se não teme ouvir, no Conselho Nacional que se seguirá, críticas de saneamento, Rio disse esperar que não, pelo menos de um ponto de vista "global" das listas.

"Pontualmente, o que conta estar e não está vai dizer que foi saneado, mas há pessoas que votaram pela minha vitória e também não estão", disse.