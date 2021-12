PSD decide esta terça-feira se faz coligação pré-eleitoral com CDS e PPM

Apesar de esta possível coligação ser construída apenas por partidos de direita, Rio continua a insistir que só se ganham eleições ao centro. “Se formos disputar agora o eleitorado do Chega, Iniciativa Liberal e CDS, estão ali meia dúzia de votos e não sei como é que assim se ganham eleições, e ainda por cima correndo o risco de perder votos ao centro”, sublinhou, perante os autarcas social democratas no passado sábado.

Conselho Nacional discute listas de deputados

Rui Rio avisou, poucos dias de ter sido eleito para o terceiro mandato na liderança do PSD, que apenas têm lugar nas listas de candidatos a deputados aqueles que forem “leais e competentes”. “Ter alguém que é muito competente, mas é desleal não me serve para nada”, disse Rui Rio em entrevista à SIC.

Mas o tema promete gerar polémica no Conselho Nacional que vai aprovar as listas. A maior parte das distritais apoiou Paulo Rangel na corrida à liderança do partido e no momento de indicar os nomes, houve preferência por militantes que estiveram ao lado do eurodeputado e onde não constavam os nomes de pessoas mais próximas do líder. Exemplo disso é o caso de Ricardo Batista Leite que, desta vez, não foi indicado pela distrital de Lisboa e pode entrar na quota do líder do partido.

O eurodeputado, que conseguiu duas vitórias no conselho nacional antes das diretas, vai estar na reunião desta noite em Évora que vai aprovar as listas de deputados.

Na noite eleitoral, no discurso de derrota, Paulo Rangel apelou à unidade do partido.

“Em todos os momentos da vida do partido e especialmente agora em que estamos próximos de eleições legislativas que haja sinais claros de unidade e espero que é isso que vai acontecer” disse Paulo Rangel.