Direção do PSD chumba coligação pré-eleitoral com o CDS

A direção do PSD chumbou esta terça-feira uma proposta de coligação pré-eleitoral com o CDS-PP.

Esta decisão significa que o partido liderado por Rui Rio vai sozinho a votos nas eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.

O "não" a uma coligação pré-eleitoral com o CDS, de Francisco Rodrigues dos Santos, é conhecido a poucas horas do início da reunião do Conselho Nacional do PSD, em Évora.

Entretanto, o presidente do PSD, Rui Rio, já escolheu os cabeças de lista para as eleições legislativas de 30 de janeiro. A deputada Sofia Matos é a aposta pelo Porto e o deputado e médico Ricardo Baptista Leite para Lisboa.

Rui Rio não é o primeiro candidato em qualquer distrito, indica o PSD em comunicado, e ocupará o segundo lugar no distrito do Porto. Segundo fonte oficial do PSD, a opção de Rui Rio de não ser cabeça de lista é um sinal de que pretende "valorizar os mais jovens e governar para o futuro".

As escolhas são de Rui Rio que mantém oito nomes em relação a 2019, mas afasta do topo da lista alguns deputados que estiveram com Paulo Rangel nas recentes eleições diretas no PSD.