Demissões no Conselho de Jurisdição do CDS

João Monge Gouveia e Otília Gomes abandonaram esta terça-feira o Conselho de Jurisdição do CDS-PP. São mais duas demissões num órgão nacional do partido.



Os dois vogais, em comunicado a que a Renascença teve acesso, mostram-se contra a suspensão do funcionamento deste órgão de direção que serve como tribunal do partido, que dura desde 16 de novembro.

João Monge é o autor do parecer aprovado que declarou nula a realização do Conselho Nacional que adiou o Congresso do CDS-PP.

A demissão já foi apresentada à direção de Francisco Rodrigues dos Santos.