Constança Urbano de Sousa abandona o Parlamento

A ex-ministra da Administração Interna e atual vice-presidente da bancada socialista Constança Urbano de Sousa comunicou ao secretário-geral do PS, António Costa, que não se se recandidatará a deputada nas eleições legislativas de 30 de janeiro.

Esta posição consta de uma mensagem que Constança Urbano de Sousa enviou aos deputados do PS do distrito do Porto, círculo pelo qual foi eleita deputada nas eleições legislativas de 2019.

“Sinto que tenho o dever de vos informar que, tendo sabido que iria integrar as listas do PS às legislativas de 2022, formalizei junto do nosso secretário-geral [António Costa] a minha decisão de não me recandidatar à Assembleia da República”, escreve a ex-ministra da Administração Interna entre novembro de 2015 e outubro de 2017.

A vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS refere depois que abandona as funções de deputada na Assembleia da República “por razões puramente pessoais”.

“Tenho profunda gratidão por ter estado estes anos na política ativa a servir o meu país, da melhor forma que pude e consegui. No entanto, na política “está-se” e chegou o momento de seguir com a minha vida”, justifica

Constança Urbano de Sousa acrescenta que não toma esta decisão “de ânimo leve”.

“Mas sinto que tenho de o fazer, para continuar a ser uma mulher livre”, salienta.