Congresso do PSD alterado de Lisboa para Santa Maria da Feira

O local do 39.º Congresso do PSD foi alterado de Lisboa para Santa Maria da Feira (Aveiro) por razões sanitárias e financeiras, numa proposta da secretaria-geral aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional.

As datas do Congresso mantêm-se para 17, 18 e 19 de dezembro.

De acordo com fonte oficial do PSD, as razões da mudança devem-se ao agravamento da pandemia de covid-19, tendo o Europarque, em Santa Maria da Feira, "melhores condições" para adaptar o Congresso, mas também financeiras, uma vez que o espaço é "substancialmente mais barato".

O Conselho Nacional do PSD está reunido desde cerca das 22:00, em Évora, para aprovar as listas de candidatos a deputados às legislativas de 30 de janeiro.