Refugiados. Marcelo confia que Nações Unidas vão acolher projeto de Jorge Sampaio

"É uma forma de homenagear o que foi um passo notável dado por esse português, esse grande português. Não tenho dúvidas de que as Nações Unidas serão as primeiras a acolher o projeto que foi apresentado", acrescentou o Presidente da República, manifestando-se certo de que "o secretário-geral [da ONU] António Guterres não só conhece como adere àquilo que é a proposta portuguesa".

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas à saída da sede da Academia Portuguesa da História, em Lisboa, em Portugal existe "uma unidade total entre o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo para continuar o projeto do Presidente Jorge Sampaio, dar-lhe força, projetá-lo no futuro".

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta segunda-feira que acredita que as Nações Unidas vão acolher o projeto lançado pelo antigo Presidente Jorge Sampaio para que refugiados possam prosseguir os seus estudos de ensino superior.

Em declarações à agência Lusa, a partir da Nova Iorque, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou que a melhor homenagem que se pode prestar ao antigo Presidente da República é prosseguir o seu trabalho de apoio aos refugiados.

O objetivo de Portugal é que, entre os mecanismos de cooperação e apoio humanitário disponíveis no sistema das Nações Unidas, passe a haver um especificamente dirigido aos estudantes do ensino superior afetados por conflitos, com bolsas de estudo e acolhimento em universidades de diversos países, adiantou o ministro.

Jorge Sampaio foi Presidente da República durante dois mandatos, entre 1996 e 2006.

Após a passagem pela Presidência da República, foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da ONU enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e, entre 2007 e 2013, foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações.