Oficial. Van Dunem já é a nova ministra do MAI

Eduardo Cabrita sai na sequência do caso do acidente de viação na A6, em junho, que vitimou fatalmente um trabalhador.

No despacho conhecido na sexta-feira, horas antes do anúncio de Eduardo Cabrita, o Ministério Público acusa o motorista do ministro de homicídio por negligência, dado que conduzia a 166 km/h, na via da esquerda, “em violação das regras de velocidade e circulação previstas no Código da Estrada e com inobservância das precauções exigidas pela prudência e cuidados impostos por aquelas regras de condução”.

Já este sábado, António Costa assumiu que a escolha da ministra da Justiça para assumir a pasta Administração Interna foi uma “solução sólida de transição”. Questionado à entrada da reunião da Associação Nacional dos Autarcas Socialistas, em Lisboa, o governante lembrou que Francisca Van Dunem é “uma mulher com larga experiência na área da administração interna”.

Van Dunem assume o cargo até 30 de janeiro, dia em que acontecem novas eleições legislativas.

A substituição acontece num momento em que a Assembleia da República está prestes a ser dissolvida, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022, e o XII Governo Constitucional, chefiado por António Costa, se encontra em final de mandato, até à posse do novo executivo.