“Peca por tardia”. Reações à demissão de Eduardo Cabrita

O ministro da Administração anunciou esta sexta-feira a demissão do cargo na sequência do acidente com a viatura oficial na A6, que provocou a morte a um funcionária que realizada trabalhos na via. Os partidos políticas já começaram a reagir à decisão de Eduardo Cabrita.

O PSD acusa o primeiro-ministro de atuar como um “passageiro” e não como “condutor” do Governo, considerando que Eduardo Cabrita já tinha a sua “autoridade diminuída” há muito tempo.

Em declarações à Lusa, o vice-presidente do PSD André Coelho Lima lamenta que Eduardo Cabrita não tenha assumido antes as “responsabilidades políticas” pelo “infeliz acidente que causou a morte de uma pessoa”.

“Assumir responsabilidades políticas quanto a nós não tem a ver com o grau de culpabilidade, sobre a qual o PSD nuca especulou nem vai especular, mas com uma forma de estar na vida pública”, afirmou, lamentando que ainda hoje de manhã o ministro tivesse referido ser apenas “um passageiro” no momento do acidente.

Por outro lado, o dirigente e deputado do PSD questionou se, caso o despacho do Ministério Público tivesse sido de arquivamento, já não existiriam consequências políticas, lembrando que acusação é apenas uma fase inicial do processo judicial.

Questionado sobre o facto de Eduardo Cabrita ter justificado a demissão para evitar qualquer penalização do Governo pelo que chamou de “aproveitamento político” do caso, André Coelho Lima salientou que o ministro da Administração Interna já estava com “autoridade diminuída” à frene de uma pasta essencial para a soberania do Estado, a Administração Interna.