"Excelente notícia". Sindicato dos inspetores do SEF saúda demissão de Cabrita

O sindicato que representa os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) considera “uma excelente notícia para o sistema de segurança interna” a demissão de Eduardo Cabrita do cargo de ministro da Administração Interna.

“Espero que nunca mais volte a tutelar a Administração Interna, pois enfraqueceu todas as instituições que lhe competia reorganizar e reforçar”, disse à agência Lusa o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF), Acácio Pereira.

O sindicato que representa os inspetores do SEF pediu várias vezes a demissão de Eduardo Cabrita durante o processo em que esteve em discussão a extinção daquele serviço de segurança.

Acácio Pereira disse ainda que Eduardo Cabrita fica para a história como o ministro que quis acabar com o SEF, cuja extinção ficou adiada para maio devido à pandemia de Covid-19.