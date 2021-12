Catarina Martins defende aumento de "todos os salários" além do SMN

Para a coordenadora do BE, se as leis laborais não forem alteradas, não será possível aumentar os salários médios.

Catarina Martins aludiu depois a um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulgado na quarta-feira que se posicionou contra um aumento rápido do SMN em Portugal e considerou "importante evitar reverter reformas do mercado de trabalho" porque poderá "comprometer uma recuperação sustentável".

Catarina Martins falava numa sessão pública intitulada "Que futuro? Das propinas ao clima. Faz a tua pergunta", no ISCTE – Centro Universitário de Lisboa, num auditório com cerca de três dezenas de jovens universitários que durante uma hora e meia lhe fizeram perguntas sobre temas como as propinas, o clima, saúde mental ou a precariedade laboral.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, defendeu esta quinta-feira a necessidade de aumentar “todos os salários”, além do Salário Mínimo Nacional, insistindo na necessidade de alterar as leis do trabalho.

“Se não mudarmos as regras do trabalho, vamos continuar a ter pessoas altamente qualificadas a ganhar muito pouco acima do SMN, quando não mesmo o SMN, e pior ainda, olham para a frente e não têm nenhuma perspetiva de o seu salário subir”, argumentou.

Lembrando o “acordo feito com a esquerda em Portugal para a subida do salário mínimo”, em 2015, Catarina Martins referiu que, à data, este aumento foi positivo para a economia portuguesa, contrariando as previsões de várias “organizações internacionais e europeias”.

“E o que nós temos que fazer agora é ter essa coragem, esse arrojo de alterar as leis do trabalho para que o salário médio também possa subir e para que às gerações mais novas não se diga que a emigração é o único caminho para terem um salário digno e que respeite o caminho que fizeram”, advogou.

Catarina Martins apontou ainda para a atualização de 0,9% nas remunerações da Administração Pública, também aprovada hoje em Conselho de Ministros, referindo que estes aumentos ficam "muito abaixo da inflação" e que estes trabalhadores no próximo ano vão ter “muito menos poder de compra”.

“Como aliás todos os pensionistas também, porque as atualizações que são anunciadas ficam abaixo da inflação”, acrescentou.

A líder bloquista dirigiu-se ainda aos jovens presentes, abordando a realidade dos “falsos recibos verdes” e dos “casos de dinheiro pago debaixo da mesa, o chamado trabalho informal”.

Apontando que Portugal foi-se “especializando em setores da economia que trabalham com muitos poucos direitos e com salários muito baixos”, como a cultura, o turismo ou a restauração, Catarina Martins defendeu um “programa eficaz contra o trabalho informal”.

“Nos anos 80, o trabalho infantil era norma mesmo em Portugal, toda a gente aceitava, as famílias aceitavam, os trabalhadores aceitavam, era a forma de sobreviverem. Foi feito um enorme trabalho de fiscalização e acabou-se com o trabalho infantil com o tempo. Porque é que não fazemos o mesmo com o trabalho informal? Porque e que não é possível criar uma inspeção forte que acabe com o trabalho informal?”, questionou.