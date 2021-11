Costa garante transição energética “justa e inclusiva”

O Primeiro Ministro afirmou esta terça-feira em Abrantes que “ninguém deve ficar para trás” no processo de transição energética do carvão para as fontes renováveis.

A unidade a carvão da Central Termoelétrica do Pego foi encerrada e os seus trabalhadores são agora convidados a participarem num processo de requalificação para se tornarem aptos a trabalhar com energias renováveis.

António Costa lembrou que entrou já em funcionamento um gabinete do Instituto do Emprego e Formação Profissional para desenvolver programas de formação, reconversão e apoio ao emprego dos trabalhadores afetados, que, disse, “têm naturalmente o direito e o Estado tem o dever de assegurar que não ficam para trás com a descontinuidade da produção de eletricidade a partir do carvão”.

Costa realçou também o lançamento, neste dia, do concurso para o financiamento “da diversificação das atividades económicas nesta região”, com o objetivo de atrair “novas empresas que gerem novos produtos ou novos serviços, que aumentem a riqueza do território e criem novas oportunidades de emprego”.

Por outro lado, lembrou que, com o encerramento da unidade a carvão da Tejo Energia, há um ponto de injeção de energia que “ficou livre”, estando aberto um novo concurso para que se possam instalar novas centrais de produção, a partir de fontes renováveis.