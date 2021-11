Câmara de Lisboa responde. Megacentro de vacinação traz muitos benefícios

Veja também:

A criação de um único espaço de vacinação em Lisboa tem mais benefícios para os utentes, defendem o consultor da Câmara de Lisboa para a pandemia e o presidente de Junta de Freguesia do Lumiar.

“Obviamente, estruturas de proximidade acabam por melhorar a acessibilidade”, mas “acabamos por ter vantagem, do ponto de vista logístico, em concentrar as operações no local, desde que ele ofereça também boa acessibilidade”, afirma o autarca Ricardo Mexia, também presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública.

“Vamos ver como é que a situação irá evoluir e como é que irá decorrer a concentração da vacinação aqui na cidade num grande centro de vacinação, e esperemos conseguir, de facto, progredir de forma célere para conseguirmos cobrir a população toda”, prossegue.