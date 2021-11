Paulo Rangel reconhece derrota. Rio continua líder do PSD

A candidatura de Paulo Rangel assumiu oficialmente, ainda cedo na noite de sábado, a derrota nas eleições diretas. Rui Rio foi assim reeleito líder do PSD.

O resultado começou a ganhar expressão desde que a contagem de votos começou, com Rio a ganhar nas principais concelhias. O resultado acaba por estar envolto em alguma surpresa, uma vez que o eurodeputado era dado como favorito nesta disputa.

Rio foi reeleito com 52,43% dos votos, e eurodeputado Paulo Rangel alcançou 47,57% dos votos.

Os resultados oficiais, mas ainda provisórios, foram anunciados na sede do PSD, em Lisboa, pelo presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do partido, Paulo Colaço.



De acordo com o dirigente social-democrata, do total de 46.664 inscritos, votaram 35.991 militantes. Rio alcançou 18.604 votos e Rangel 16.879, havendo ainda 189 votos nulos e 319 votos em branco.

Com base nestes resultados provisórios, a diferença entre os dois candidatos foi de 1.725 votos, a mais curta de sempre em diretas, batendo o "recorde" de 2020, quando Rio tinha vencido Luís Montenegro por 2.071 votos.