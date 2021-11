Marcelo satisfeito com estabilidade partidária a dois meses das legislativas

O Presidente da República considera "positivo" que, a dois meses das eleições, esteja estabilizada a vida partidária portuguesa.

Em declarações aos jornalistas, em Luanda, Marcelo Rebelo de Sousa não comentou a reeleição de Rui Rio como presidente do PSD, preferindo destacar a estabilidade partidária. Para Marcelo, está agora criado o quadro de estabilidade necessário nos partidos para preparar as legislativas de janeiro.

“Estamos a entrar no mês de dezembro e a cerca de dois meses da eleição, temos estabilizado tendencialmente o quadro dos vários partidos, com tempo, num calendário ajustado”, começou por dizer o chefe de Estado.

“Eu penso que é positivo, porque começa agora com a marcação formal das eleições, que será nos próximos dias. A partir daí, entra um período pré-eleitoral, naturalmente, ainda contido pela aproximação do Natal e do fim do ano."

Marcelo Rebelo de Sousa revelou ainda que, depois das eleições diretas do PSD, no sábado, já falou com o reeleito Rui Rio e com Paulo Rangel.

O chefe de Estado rejeitou ainda ter tido qualquer influência nas eleições e afirmou que deixa à vida partidária o que é da vida partidária.

“Nas últimas semanas, tive contactos com os partidos e com as direções dos partidos, e com os líderes dos partidos. Recebi, ou ouvi, outros dirigentes, porque assim quiseram. Mas, nessa fase, como daqui até às eleições, quando os portugueses manifestarem a sua vontade, vou deixar à vida partidária o que é da vida partidária”, concluiu.

O Presidente da República está em Luanda até este domingo para participar na Bienal de Luanda 2021 - 2021 - Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz. O programa da visita também incluiu uma visita a um dos maiores centros de vacinação da capital angolana.