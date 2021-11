Covid-19: Nova variante preocupa todo o mundo mas não há casos em Portugal

O primeiro-ministro, António Costa, reconheceu hoje que a variante Ómicron do novo coronavírus preocupa "o mundo inteiro" e indicou que ainda não foi detetada em Portugal, mas se for serão tomadas "as medidas adequadas".

"É uma preocupação para o mundo inteiro", afirmou o primeiro-ministro, que falava aos jornalistas à chegada ao Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa.

António Costa declarou que, para tentar conter essa variante, "a União europeia adotou um conjunto de medidas para restrição de viagens de um conjunto de países" e, em Portugal, a partir da próxima semana, "passa a ser obrigatória a testagem em todos os voos provenientes de onde quer que seja".

E indicou que "neste momento" já estão a ser testados os passageiros de "todos os voos provenientes da África Austral". .

"Ainda ontem num dos últimos voos que se realizou de Maputo para Lisboa foram testados todos os passageiros, estão em quarentena, e está a ser feita neste momento a sequenciação genómica dos vírus detetados nas últimas semanas de forma a verificar se em algum desses casos já tivemos alguma dessas variantes", indicou.