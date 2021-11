Chega/Congresso: Ventura alerta para "pressão enorme" para viabilizar Governo do PSD

"Vai chegar um momento em que vão dizer: agora, é viabilizar ou ajoelhar. E nós nunca fomos de ajoelhar, de nos vergarmos. Nós não estamos à venda. Por muito que aquela pressão aumente, que digam que "agora são irresponsáveis, são a causa da instabilidade do país" (...) quando nós nascemos ninguém disse que seríamos a muleta do sistema", afirmou André Ventura no discurso de encerramento do IV Congresso do Chega. .



O líder do Chega qualificou de "fatalismo" a ideia de que é preciso escolher entre o "PS ou PSD" como se isso correspondesse a definir se se está do "lado da direita ou da esquerda".

"Não há ninguém nesta sala que acredite que o PSD é de direita, e eu suspeito até que já não há ninguém no PSD que acredita que aquilo é um partido de direita. (...) O PSD não é um partido de direita e por isso não pode querer governar à direita com o Chega", frisou.

Nesse sentido, André Ventura alertou que, no pós-eleições, irá cair uma "pressão enorme" sobre o partido para que viabilize um Governo social-democrata de maneira a evitar a manutenção do PS no poder. .

André Ventura considerou assim que, se na fundação do partido, o Chega tinha prometido ser "contra o sistema", não pode agora contradizer-se após o dia 30 de janeiro: "Não podemos, nem queremos, nem vamos", frisou.