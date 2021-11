Rui Rio, o "resistente" que vai chegar ao "pódio" dos líderes do PSD mais duradouros

Depois de no seu primeiro mandato o PSD apenas ter vencido uma das eleições que disputou (as regionais da Madeira), em outubro de 2020 Rio viu o partido regressar ao poder nos Açores, sem vencer eleições, graças a um acordo parlamentar com o CDS-PP e PPM e ao apoio dos novos partidos Iniciativa Liberal e Chega, o que lhe mereceu críticas internas.

Eleito pela primeira vez em janeiro de 2018 com 54% dos votos contra Santana Lopes e reeleito em 2020 com 53% numa inédita segunda volta contra Luís Montenegro, Rio, que já se assumiu como um "corredor de fundo" na política, conseguiu aos 64 anos uma terceira vitória interna, desta vez contra o eurodeputado Paulo Rangel.

Cavaco Silva foi o líder que mais tempo esteve à frente do PSD, durante quase dez anos, seguido de Pedro Passos Coelho, que completou perto de oito como presidente dos sociais-democratas, e com o terceiro lugar a caber, até agora, a Durão Barroso, que esteve 4,5 anos como presidente social-democrata.

Rui Rio, que já era o líder do PSD com mais tempo de oposição, derrotou hoje Paulo Rangel e mantém-se no cargo que ocupa desde janeiro de 2018, num mandato que, previsivelmente, se estenderá por dois anos.

Nas presidenciais de janeiro de 2021, foi reeleito Marcelo Rebelo de Sousa, que recebeu desta vez o apoio expresso do PSD e não apenas uma recomendação de voto, como tinha acontecido cinco anos antes.

Nas autárquicas, que Rio elegeu desde 2018 como o desafio mais importante da sua liderança, o PSD ficou em segundo lugar, mas conseguiu inverter os piores resultados de sempre de 2013 e 2017, encurtar quase para metade a distância em número de municípios para o PS e conquistar câmaras como Lisboa, Coimbra, Funchal e Portalegre, resultados considerados "excelentes" pelo próprio.

Se o primeiro mandato foi muito centrado na defesa de consensos alargados (e na assinatura de dois acordos com o Governo em matéria de fundos europeus e descentralização), o segundo quase coincidiu com o início da pandemia, com Rio a assumir uma postura de colaboração com o executivo, que passou até pela aprovação do Orçamento Suplementar destinado a cobrir as despesas extras do Estado.

Nos últimos tempos, o presidente do PSD já admitiu, por várias vezes, que "o PS não quer mudar nada" e avançou com a apresentação de projetos de revisão da Constituição e da lei eleitoral - que, devido à interrupção da legislatura, não chegaram a ser entregues no parlamento - e tem manifestado discordâncias profundas em dossiês como a TAP ou defendido um maior peso na distribuição dos fundos europeus para as empresas.

Ao longo deste mandato, com muito menos tensão interna que o primeiro, Rio foi ouvindo o Presidente da República pedir uma oposição forte e, mais recentemente, o antigo chefe de Estado Cavaco Silva classificar a oposição como "débil e sem rumo". .

Internamente, as críticas foram sendo pontuais e chegaram, por exemplo, por ter proposto e aprovado com o PS a redução dos debates quinzenais com o primeiro-ministro no parlamento - substituídos por debates mensais com o Governo - e por ter dado liberdade de voto numa iniciativa de referendo sobre a eutanásia (ele próprio é a favor da despenalização).