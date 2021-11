O vencedor das eleições diretas do PSD, Rui Rio, afirmou que esta é "uma vitória dos militantes de base do PSD". E, no discurso neste sábado à noite, diz que tem de agradecer duplamente a quem votou nele, porque não ofereceu lugares a ninguém.

"Não prometi nada a ningiém. Não disse que se votassem em mim tinham o lugar A ou B. O que as pessoas sabem é que não sou ingrato", lembrou