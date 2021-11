Rui Rio. "Eu funciono melhor quando me picam. E agora estou picado para ganhar as legislativas porque é possível"

O vencedor das eleições diretas do PSD, Rui Rio, afirmou que esta é "uma vitória dos militantes de base do PSD". E, no discurso deste sábado à noite, diz que tem de agradecer duplamente a quem votou nele, porque não ofereceu lugares a ninguém.

"Não prometi nada a ninguém. Não disse que se votassem em mim, tinham o lugar A ou B. O que as pessoas sabem é que não sou ingrato", lembrou.

Ainda assim, Rio aproveitou para mandar um recado interno. "Não podemos deixar escapar esta oportunidade, os dirigentes das distritais e das concelhias devem ligar-se mais aos militantes de base", disse.

"Na sua esmagadora maioria foram num determinado sentido, mas os militantes perceberam que esse apoio eram interesses pessoais e não do PSD", acrescentou, tendo ainda dado os parabéns a Paulo Rangel pela dignidade com que reconheceu a derrota.

Nas maiores distritais, Porto e Braga, em que Rangel aparecia como favorito, foi Rio a levar a melhor.

Questionado pelos jornalistas, se ficaria ou sairia se perdesse as eleições legislativas, Rio disse estar doutorado para estas perguntas: "Vou ganhar".

"Eu funciono melhor quando me picam. E agora estou picado e é possível ganhar as eleições legislativas", acrescentou