Chega. Deputado açoriano diz que, sem "murro na mesa", partido era "engolido"

O deputado único do Chega nos Açores, que votou na quinta-feira a favor do Orçamento regional após ter ameaçado retirar o apoio ao Governo do arquipélago, justificou hoje que, se o partido não tivesse dado "um murro na mesa", era "garantidamente engolido".

"Verdade seja dita, se nós não déssemos um murro na mesa, garantidamente éramos engolidos, mas com o José Pacheco isso não acontece", assegurou o deputado açoriano do Chega, que discursava no IV Congresso do partido, que decorre até domingo em Viseu.

Depois de, na quinta-feira, ter aprovado o Orçamento Regional -- apesar de a Direção Nacional do partido ter recomendado que se retirasse do acordo de incidência parlamentar que mantém com o Governo açoriano --, José Pacheco abordou as negociações frisando que, na região autónoma, o Chega é o "fiel da balança" e "faz a diferença".

"O lema dos Açores está no brasão que é "antes morrer livres que em paz sujeitos". E eu penso que as últimas semanas foram reflexo disso, em que nós preferíamos morrer livres do que sujeitos por um PSD", salientou.

O deputado do Chega disse que não está "seguramente agarrado" ao seu lugar no parlamento açoriano, e salientou que, "se tivesse de pôr tudo a perder, punha", desde que o "povo açoriano" ficasse em "primeiro lugar".

"Não há político nenhum que me conseguisse dar a volta, não havia nada que me segurasse ao chão. A verdade é que eles perceberam isso, e a verdade é que o Governo dos Açores do PSD cedeu em tudo o que o Chega exigia", alegou, reproduzindo a tese que também tem sido mantida pelo líder do partido, André Ventura.