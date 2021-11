Rui Rio. “Se perder diretas acaba aqui. É ponto final, parágrafo”

Em entrevista à Renascença Rui Rio garante que se perder as eleições diretas no próximo sábado coloca um ponto final parágrafo, e não entra nas listas de deputados. O candidato à liderança do PSD está convencido que está mais próximo do pensamento dos portugueses do que das estruturas do partido. Está disponível para viabilizar um governo do PS porque é do interesse nacional ter um governo estável.

Rio não desiste de uma coligação pré-eleitoral com o CDS e vai levar à comissão política nacional uma proposta para ser votada.

A dois dias das eleições decidiu não fazer campanha pelo país, foi apenas à Madeira, onde esteve dois dias. Os quase três mil militantes da madeira podem ser o trunfo para vencer estas diretas?

A Madeira é importante, mas eu não fui lá porque considero que tem muitos militantes importantes. Eu fui à Madeira porque estava em falta porque não fui lá na campanha das autárquicas e era a minha obrigação ir lá agora. De resto a campanha que eu estou a fazer é virada para os portugueses, porque as eleições importantes não são as do próximo sábado, mas as de 30 de janeiro.

E foi uma boa estratégia?

Para mim foi a mais lógica.

Tem alguns sinais que indiquem que vai ganhar o partido pela terceira vez?

Não sou fanfarrão, não venho para aqui dizer que está ganho. Nós temos três patamares, um são os portugueses, outro os militantes e o terceiro o aparelho do PSD. É notório que eu tenho muito mais apoio nos portugueses e que Paulo Rangel tem mais apoio no aparelho do PSD. No meio ficam os militantes e na prática o que este resultado vai dizer é se a maioria dos militantes está mais ligada aos portugueses ou ao aparelho partidário.

Mas como é que se pode ser líder de um partido quando a estrutura o rejeita?

A estrutura não rejeita, opta por A ou por B. Também é verdade que o aparelho partidário não se revê na política que eu faço, eu estou muito mais próximo do pensamento dos portugueses do que das preocupações da vida interna do partido. Não é por acaso que não há uma sintonia entre os partidos e os portugueses.

Mas está a concorrer para líder do PSD?

Isso é verdade, mas o que é que me interessa ser líder do PSD se eu não tiver a simpatia dos portugueses? A seguir chego a 30 de janeiro e não ganho. Se o PSD não votar no candidato que os portugueses mais querem, não interessa para nada. Eu tenho de conquistar os portugueses e depois os militantes têm de decidir se querem ir com os portugueses ou não.

Apesar de não fazer campanha, tem estado muito presente e feito muitas críticas ao seu adversário, primeiro que não está preparado para ser primeiro-ministro e ainda esta semana disse que votar em Paulo Rangel é desperdiçar a derradeira oportunidade de derrotar António Costa. Acredita que se for líder do PSD, a 30 de janeiro, o partido vai ter um melhor resultado?

Na prática, eu ando na rua, as pessoas falam comigo, recebo mensagens e sinto que estão ao meu lado. Em teoria, ninguém aparece na vida pública com a intenção de ser primeiro ministro em 60 dias, nunca na história pós 25 de abril isso aconteceu. O que eu não perceberei é se o partido e os militantes não virem isso.

Se não votarem em mim, têm essa liberdade, eu é que sinto a obrigação de estar presente e ser consequente com estes 4 anos na liderança do PSD.

Há dois anos teve um mau resultado nas legislativas e nas europeias, mais recentemente perdeu as autárquicas, melhorou os resultados, mas perdeu. Com que estratégia eleitoral se vai apresentar em janeiro? Diz na moção que tem uma estratégia renovada.

Durante estes quatro anos já fui a todas, com as diretas faz mais ou menos uma média de eleição de cinco em cinco meses. Comigo na liderança do PSD, mantivemos o Governo Regional da Madeira, recuperámos o dos Açores, fomos os primeiros a apoiar o presidente da república reeleito. Nas autárquicas ganhámos a câmara de Lisboa, temos 11 capitais de distrito, reduzimos a diferença para o PS em 47 por cento. O que é que querem mais?

Só nos faltam as legislativas. Mas em 2019 era dificílimo o PSD ganhar, era quase impossível. Em 2015 formou-se a geringonça e o PS devolveu tudo e fez um discurso anti austeridade. E não veio a troika, nem o diabo e tudo correu aparentemente normal. Era muito difícil tirar o PS do governo.