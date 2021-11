Parlamento dos Açores. Orçamento para 2022 aprovado na generalidade

O Parlamento Regional dos Açores aprovou esta quinta-feira o orçamento para 2022 com os votos a favor dos partidos da coligação PSD/CDS/PPM e com os dos seus parceiros, o Chega, o deputado independente Carlos Furtado (ex-Chega) e a Iniciativa Liberal.

As negociações entre o Governo regional e os parceiros parlamentares prolongaram-se sob várias ameaças, mas na noite de quarta-feira ficou claro que o Chega permitiria a aprovação que, por diversas vezes, ameaçaram rasgar o acordo através de votos não favoráveis ao orçamento regional.

O líder nacional do Chega, o antigo comentador futebolístico André Ventura, deu indicações para o partido rasgar o acordo nos Açores, mas José Pacheco tinha dito que iria dar uma “última oportunidade” a Bolieiro e, no final do debate, anunciou que, “a bem da estabilidade”, iria votar a favor.