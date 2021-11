Parlamento aprova na generalidade alargamento para 20 dias do luto parental

Aprovadas na generalidade, na Assembleia da República, as oito iniciativas de alargamento do luto parental por morte de filhos de cinco para 20 dias.

A comissão parlamentar de Trabalho vai reunir-se para tentar aprovar um texto comum.

O objectivo é que a alteração legislativa possa ser aprovada em plenário na sexta-feira.

Na origem das diversas iniciativas esteve uma petição com mais de 80 mil assinaturas da associação Acreditar - Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro.

Os diversos partidos com assento parlamentar apresentaram projectos de lei para estender o luto parental, num debate agendado pelo PS, tendo a líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, argumentado que se tratava de "reparar uma injustiça".

Todos os partidos se pronunciaram a favor da petição da associação Acreditar para alargar para 20 dias o luto parental pela perda de um filho.



As propostas da Iniciativa Liberal e do PSD apontam para que a partir do sexto dia de luto seja a Segurança Social a pagar ao trabalhador e não o empregador.



O PAN quer que esse alargamento se estenda também aquelas situações de perda gestacional e de um ente querido. Também o PCP e o Chega se mostraram favoráveis ao alargamento dos dias de luto nas situações de perda gestacional.