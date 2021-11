“Não há vontade de confinar, limitar horários e lotações”, revela Iniciativa Liberal

O deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, revela que o Governo não pretende voltar a confinar nem limitar as atividades económicas.



“Não há vontade de confinar, limitar horários e lotações”, disse aos jornalistas, à saída da reunião com o primeiro-ministro, António Costa.

"A situação pandémica é muito diferente, a cobertura vacinal é muito diferente, a informação das pessoas é muito diferente do que era há um ano, portanto, as medidas não podem ser as mesmas e, nesse sentido, estamos satisfeitos que não haja vontade de confinar atividades económicas, alterar horários, de limitar lotações, mas isso não também não pode levar ao ponto de exigir testes feitos à porta ou com menos de 24 ou 48 horas para uma série de atividades que devem ser os próprios promotores dos eventos a decidir", afirmou Cotrim Figueiredo.



Já o deputado do Chega, André Ventura, revelou que o "Governo não está inclinado para o uso de máscara na rua".

"Ficámos com a ideia de que o Governo poderá vir a exigir, em alguns espaços, por exemplo discotecas, ou bares, ou grandes eventos com grande presença massiva de pessoas, por exemplo eventos desportivos, dois instrumentos de controlo cumulativos: uso de certificados e o teste obrigatório até 48 horas antes", disse também André Ventura.

Já o partido ecologista Os Verdes exige um reforço dos profissionais de saúde não só para a terceira dose da vacina, mas para os restantes serviços. A deputada Marina Silva reforçou que não defendem o encerramento das actividades, nem redução de horários. A deputada alertou ainda para a sobrelotação nos transportes públicos.

[notícia atualizada às 13h49]