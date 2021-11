Covid-19. “Não há vontade de confinar, limitar horários e lotações”, revela Iniciativa Liberal

O deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, revela que o Governo não pretende voltar a confinar nem limitar as atividades económicas.



“Não há vontade de confinar, limitar horários e lotações”, disse aos jornalistas, à saída da reunião com o primeiro-ministro, António Costa.

"A situação pandémica é muito diferente, a cobertura vacinal é muito diferente, a informação das pessoas é muito diferente do que era há um ano, portanto, as medidas não podem ser as mesmas e, nesse sentido, estamos satisfeitos que não haja vontade de confinar atividades económicas, alterar horários, de limitar lotações, mas isso não também não pode levar ao ponto de exigir testes feitos à porta ou com menos de 24 ou 48 horas para uma série de atividades que devem ser os próprios promotores dos eventos a decidir", afirmou Cotrim Figueiredo.

Chega. "Governo não se inclina para uso de máscara na rua"

Já o deputado do Chega, André Ventura, revelou que o "Governo não está inclinado para o uso de máscara na rua".

"Ficámos com a ideia de que o Governo poderá vir a exigir, em alguns espaços, por exemplo discotecas, ou bares, ou grandes eventos com grande presença massiva de pessoas, por exemplo eventos desportivos, dois instrumentos de controlo cumulativos: uso de certificados e o teste obrigatório até 48 horas antes", disse também André Ventura.

Verdes pedem reforço de profissionais de saúde

Já o partido ecologista Os Verdes exige um reforço dos profissionais de saúde não só para a terceira dose da vacina, mas para os restantes serviços. A deputada Mariana Silva reforçou que não defendem o encerramento das atividades, nem redução de horários. A deputada alertou ainda para a sobrelotação nos transportes públicos.

"Consideramos que é necessário continuar a normalizar os nossos dias, tendo uma forte comunicação no que diz respeito às medidas que temos de continuar a tomar, de uso de máscara, de arejamento dos espaços", começou por defender.

Na perspetiva da deputada de "Os Verdes", para que estas medidas de proteção possam ser tomadas é necessário "continuar e reforçar a fiscalização dos locais do trabalho", além de reforçar "os transportes públicos e o SNS".

PAN defende testes “para que haja confiança em espaços fechados”

O uso de máscaras pode ser obrigatório nos estádios de futebol, para além das discotecas e concertos, revela a líder do PAN. Inês Sousa Real diz que o primeiro-ministro revelou “uma preocupação relativamente ao uso da máscara nos diferentes contextos, seja por exemplo no caso dos estádios de futebol, dos concertos, as discotecas, em espaços fechados”.

“Mas, volto a reforçar, é fundamental que se garanta a testagem, que ela seja universal, para que haja confiança das pessoas em espaços fechados, para que haja também confiança das pessoas quando têm de aceder, por exemplo à restauração, ao comércio ou a qualquer outro tipo de serviços”, defendeu a deputada.

Quanto à vacinação dos menores de 12 anos, o Governo considera que é preciso ter cautela. “Aquilo que percebemos é que há sensibilidade do Governo, pelo menos, perante o que o PAN expos, relativamente à preocupação de que, não existindo ainda um consenso científico, é uma situação que terá de ser analisada com toda a cautela e sem precipitações”, afirmou a líder do PAN.

A dois meses das eleições legislativas, o Partido Pessoas Animais Natureza avisou ainda o Governo para a necessidade de preparar o dia das eleições e garantir o voto antecipado.

“Não nos podemos esquecer que é fundamental garantir que existe o desdobramento das mesas e que existe uma preparação atempada, como é o caso da antecipação do direito de voto, para que não haja uma falta de adesão às urnas e que não haja também níveis de abstenção”, sustentou.

CDS, Bloco de Esquerda e PCP são os partidos que se seguem nas audiências em São Bento.





[notícia atualizada às 17h30]