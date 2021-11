Covid-19. Há que "aproveitar o conhecimento" e montar estruturas para a terceira dose da vacina, diz Rio

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu nesta terça-feira que o Governo tem de aproveitar o conhecimento acumulado desde o início da pandemia de Covid-19, voltar a montar as estruturas de vacinação e administrar a terceira dose rapidamente.

Questionado pelos jornalistas, no Funchal, sobre que preocupações leva à reunião de quarta-feira com o primeiro-ministro, António Costa, dedicada à situação epidemiológica em Portugal, Rui Rio respondeu que "são as preocupações de qualquer português".

"Ou seja, a pandemia está outra vez a agravar-se, não só em Portugal como em toda a Europa", salientou, acrescentando que é necessário montar as estruturas necessárias à administração da terceira dose.

"Nós temos hoje um conhecimento acumulado que não tínhamos há um ano e, portanto, nós temos de aproveitar esse conhecimento acumulado aos mais diversos níveis, até ao nível da montagem rápida de uma estrutura de vacinação. [...] o Governo tem de estar capaz de rapidamente voltar a montar as estruturas, que entretanto desmantelou, no sentido de nós conseguirmos levar a terceira dose rapidamente", defendeu.

O líder social-democrata falava após uma reunião com o presidente da Câmara Municipal do Funchal, na Madeira, onde se encontra até hoje em campanha para as eleições diretas do PSD, marcadas para sábado.

Rui Rio disse compreender a impossibilidade de vacinar com a terceira dose toda a gente até ao Natal", mas considerou "possível, até ao Natal, vacinar muita gente, particularmente aquelas mais débeis, que são os mais idosos".