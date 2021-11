Rui Rio diz que maioria absoluta é difícil e todos têm de garantir governabilidade

O presidente do PSD e recandidato ao cargo, Rui Rio, afirmou esta segunda-feira que “é dificílimo” maioria absoluta nas legislativas de 30 de janeiro, pelo que todos os partidos têm de garantir a governabilidade do país.

Rui Rio falava aos jornalistas depois de ter sido recebido na residência oficial do presidente do Governo Regional da Madeira (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, num encontro que durou cerca de uma hora.

Questionado sobre o que significa “a nova maioria sem linhas vermelhas” que consta da sua moção de estratégia, Rio sublinhou que, “tendo em vista que em Portugal hoje é dificílimo algum partido conseguir uma maioria absoluta, todos os partidos têm a responsabilidade de garantir ou de procurar garantir a governabilidade do país” nas legislativas de 30 de janeiro.

“O PSD tem de estar disponível para garantir a governabilidade do país, ganhando ou perdendo. Porque se o PSD ganhar e não tiver maioria absoluta também tem de encontrar entendimentos para governar”, reforçou.

“Sob pena depois de começarmos a andar de seis em seis meses em eleições”, argumentou o recandidato à liderança do PSD, insistindo que assume a responsabilidade “de estar colaborante e dialogante para encontrar a governabilidade para o país”.

Ressalvou, porém, que um acordo com o PCP ou com o BE “é muito difícil, como é evidente”.

Já sobre um acordo com o Chega, Rui Rio referiu que concordou com a coligação nos Açores que incluía um deputado do partido de extrema-direita, uma vez que “não há nenhum membro do Chega dentro do Governo dos Açores”.

No caso nacional, lembrou o presidente do PSD, o Chega exige integração de membros no Governo. “E isso eu sempre disse que não”, reiterou.